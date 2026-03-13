Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 02:20

Россиянам объяснили, как не наткнуться на мошенников с эскроу-счетами

Бизнесмен Пулькин: россиянам лучше выбирать застройщика с эскроу-историей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При выборе застройщика россиянам стоит отдавать предпочтение тем, у кого уже есть эскроу-история, заявил NEWS.ru предприниматель, основатель строительной компании RUDOM Константин Пулькин. По его словам, негативные отзывы о подрядчике заслуживают особого внимания.

Главная защита — выбор подрядчика с подтвержденной историей работы по эскроу. Не по обещаниям, а по фактам. Следует проверять рейтинг и статистику компании на банковских площадках, количество сделок с эскроу и отзывы клиентов. Также следует не упускать из внимания порядок оформления доверенности: если она оформляется на кадастрового инженера, он несет персональную юридическую ответственность. Дополнительный инструмент — поэтапная цифровая фиксация строительства через приложение «Рососмотр». Если подрядчик не проходит промежуточные этапы или уклоняется от прозрачной фиксации, это тревожный сигнал, — поделился Пулькин.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев предупредил о росте мошенничества с эскроу-счетами в России. По его словам, этот метод расчета больше не является надежным.

мошенники
советы
недвижимость
застройщики
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
