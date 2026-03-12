Мошенник из Красноярска семь лет получал пенсию другого человека

Мошенник из Красноярска семь лет получал пенсию умершей женщины, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Всего фигурант присвоил 1,3 млн рублей.

В ведомстве рассказали, что утечка средств обнаружилась осенью 2025 года во время проверки данных о гражданах, которым приостановили выплаты. Средства никто не забирал на протяжении полугода.

Возбуждено уголовное дело. В ведомстве пытаются установить личность афериста, на счет которого уходили выплаты погибшей.

