26 февраля 2026 в 16:50

Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой

В Санкт-Петербурге осудили бывшего миллиардера Псутури по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге вынесли приговор бывшему миллиардеру Темуру Псутури за мошенничество с квартирой, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Следствие установило, что в 2019 году он и сообщники провернули аферу с жильем, хозяйка которого долго отсутствовала.

Все началось с того, что некий Александр Карпенко узнал про пустующую квартиру. Он рассказал знакомому, и они решили завладеть жильем обманом. Для этого привлекли Псутури и еще одного человека, пообещав им вознаграждение.

Мошенники изготовили поддельный паспорт хозяйки, получили по нему документы в МФЦ и оформили доверенность на риелтора. Затем нашли покупателя и продали квартиру через банк. Деньги забрали себе. В том же месяце они попытались так же продать машино-место, но их задержала полиция.

На суде Псутури вину не признал, Карпенко — частично признал. Первого приговорили к семи годам колонии, второго — к шести годам строгого режима. Третий участник получил два с половиной года условно.

Ранее руководитель направления антифрода «Билайна» Александр Фадеев сообщал, что мошенники стали чаще звонить жертвам на стационарный телефон. Он отметил, что число таких случаев аферы стало расти летом 2025 года.

