Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой В Санкт-Петербурге осудили бывшего миллиардера Псутури по делу о мошенничестве

В Санкт-Петербурге вынесли приговор бывшему миллиардеру Темуру Псутури за мошенничество с квартирой, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Следствие установило, что в 2019 году он и сообщники провернули аферу с жильем, хозяйка которого долго отсутствовала.

Все началось с того, что некий Александр Карпенко узнал про пустующую квартиру. Он рассказал знакомому, и они решили завладеть жильем обманом. Для этого привлекли Псутури и еще одного человека, пообещав им вознаграждение.

Мошенники изготовили поддельный паспорт хозяйки, получили по нему документы в МФЦ и оформили доверенность на риелтора. Затем нашли покупателя и продали квартиру через банк. Деньги забрали себе. В том же месяце они попытались так же продать машино-место, но их задержала полиция.

На суде Псутури вину не признал, Карпенко — частично признал. Первого приговорили к семи годам колонии, второго — к шести годам строгого режима. Третий участник получил два с половиной года условно.

