Главу кубанского минздрава отправили в СИЗО по делу о мошенничестве Суд в Краснодаре арестовал на два месяца главу кубанского минздрава Филиппова

Октябрьский районный суд Краснодара отправил под стражу министра здравоохранения края Евгения Филиппова, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Чиновник пробудет в СИЗО как минимум до 17 мая 2026 года.

Октябрьским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Филиппова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. <...> Филиппов заключен под стражу. Срок меры — 2 месяца, до 17.05.2026, — говорится в сообщении.

Филиппову вменяют хищение бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник на протяжении десяти лет незаконно получал зарплату в Кубанском государственном медицинском университете, занимая фиктивную должность.

Ранее сообщалось, что Филиппова также подозревают в незаконной покупке недвижимости более чем на 1 млрд рублей. По информации источника, чиновник оформлял приобретенное жилье на себя и своих родственников с 2013 года, пока работал в министерстве.