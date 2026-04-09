Неизвестный БПЛА рухнул в Крымском районе на Кубани В селе Молдаванское Краснодарского края упали обломки БПЛА

В селе Молдаванское Крымского района упали обломки беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Жертв и разрушений не зафиксировано.

На одной из улиц произошло небольшое возгорание, которое быстро ликвидировали. На месте инцидента работают оперативные и специальные службы, подчеркнули в источнике.

Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что удар ВСУ по населенному пункту во Владимирской области привел к гибели трех человек, включая ребенка. Пятилетняя девочка, которая находилась в доме, осталась жива, но получила ранения.

Позже появились данные, что мальчик, погибший при атаке беспилотника, накануне трагедии отметил день рождения. Ребенку исполнилось 12 лет. Авдеев заверил, что двум сестрам, потерявшим семью из-за атаки, окажут финансовую помощь. Также с ними начнут работать органы опеки.

