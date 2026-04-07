Пятилетняя девочка выжила одна из всей семьи при атаке ВСУ под Владимиром

Удар Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре в населенном пункте под Владимиром унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка, сообщил губернатор Александр Авдеев. Пятилетняя девочка, находившаяся в доме, выжила, но получила ранения.

Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице. Она вне опасности, — отметил глава региона.

Ранее оперштаб Краснодарского края опубликовал видеозапись последствий удара беспилотника в Новороссийске. На кадрах запечатлены полностью выгоревшее жилье и действия экстренных служб. В результате атаки ранены восемь граждан, среди которых двое несовершеннолетних, а также повреждены шесть жилых строений, их состояние уточняется.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что европейские страны активно содействуют Украине в оснащении ее армии беспилотниками. По мнению аналитика, для предотвращения массированных налетов дронов на Россию следует наносить удары по украинским транспортным артериям и мостам, используемым для переброски этих аппаратов.