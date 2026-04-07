07 апреля 2026 в 09:07

Пятилетняя девочка выжила одна из всей семьи при атаке ВСУ под Владимиром

Фото: Социальные сети
Удар Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре в населенном пункте под Владимиром унес жизни трех человек, включая семилетнего ребенка, сообщил губернатор Александр Авдеев. Пятилетняя девочка, находившаяся в доме, выжила, но получила ранения.

Погибли двое взрослых и семилетний сын. Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице. Она вне опасности, — отметил глава региона.

Ранее оперштаб Краснодарского края опубликовал видеозапись последствий удара беспилотника в Новороссийске. На кадрах запечатлены полностью выгоревшее жилье и действия экстренных служб. В результате атаки ранены восемь граждан, среди которых двое несовершеннолетних, а также повреждены шесть жилых строений, их состояние уточняется.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что европейские страны активно содействуют Украине в оснащении ее армии беспилотниками. По мнению аналитика, для предотвращения массированных налетов дронов на Россию следует наносить удары по украинским транспортным артериям и мостам, используемым для переброски этих аппаратов.

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
