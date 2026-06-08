Театр «Модерн» откроет фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»

Спектакль-эпопея «Война и мир» Московского драматического театра «Модерн» 14 июля откроет XXXV международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в Белоруссии. Постановку худрука «Модерна» и режиссера Юрия Грымова покажут на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

Участие в открытии «Славянского базара» является важным событием для театра «Модерн» и подтверждает высокий интерес к российскому драматическому искусству на международных культурных площадках, — отметил Грымов.

Впервые в истории «Славянский базар» откроет настолько масштабное театральное представление с участием российских артистов. На сцену выйдет свыше 70 артистов — вся труппа театра «Модерн» и солисты Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова.

«Война и мир» — один из самых фундаментальных проектов «Модерна». Особенностями постановки стали 423 уникальных исторических костюма, оригинальная сценография, яркие художественные и световые решения, а также живое музыкальное исполнение. Постановка отражает все основные сюжетные линии одноименного романа Льва Толстого — при этом режиссер сделал акцент на истории Пьера Безухова и его трансформации из западника в русского патриота.

Ранее сообщалось, что Грымов поставит спектакль на сцене петербургского Театра им. В. Ф. Комиссаржевской. С таким предложением к нему обратился руководитель — директор учреждения Виктор Минков. Это произошло в рамках гастролей «Модерна» по Санкт-Петербургу — труппа представила публике пять масштабных постановок: «Петр», «Леонардо», «Иуда», «Скотный двор» и «Война и мир. Русский Пьер».