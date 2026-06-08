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08 июня 2026 в 13:11

В Госдуме анонсировали «революцию» в оплате «коммуналки»

Депутат Немкин: электронные квитанции ЖКХ сделают оплату удобнее

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Внедрение электронных платежных документов за коммунальные услуги способно значительно упростить и сделать более открытой процедуру получения и внесения платы по счетам, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. По словам депутата, особого внимания заслуживает объединение почтовых сервисов с единым порталом государственных услуг.

Отдельного внимания заслуживает интеграция почтовых сервисов с порталом «Госуслуги». Переход к электронным квитанциям за жилищно-коммунальные услуги позволит сделать процесс получения и оплаты счетов более удобным и прозрачным, — сказал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов рассказал, что узнать о существовании долгов за коммунальные услуги можно через приложение «Госуслуги Дом». Парламентарий напомнил, что владельцы жилых помещений обязаны вносить плату за ресурсы каждый месяц не позднее 15-го числа.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев сообщил, что в платежных документах за коммунальные услуги формулировка «приватизированная» заменена на «частная» в графе о типе владения недвижимостью. По словам парламентария, данное изменение носит технический характер и связано с необходимостью унификации баз данных.

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Россия
Антон Немкин
ЖКХ
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