В Госдуме объяснили изменение формулировки в квитанциях за ЖКУ Кошелев: изменения в квитанциях за услуги ЖКХ не влияют на сумму начислений

В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги изменилось обозначение вида собственности с «приватизированная» на «частная», сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он объяснил, что речь идет о технической корректировке, связанной с унификацией данных.

Данная корректировка сделана с целью унификации данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и платежках, — заявил Кошелев.

Он уточнил, что изменение формулировки не влияет на порядок начислений. Размер платежей зависит от площади жилья, числа проживающих и показаний приборов учета, подчеркнул зампред.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru заявил: в России необходимо детализировать расчет стоимости жилищно-коммунальных услуг, чтобы он стал понятным для граждан. По его словам, это решение сделает процесс формирования квитанций более прозрачным.

До этого депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что после отъезда из квартиры более чем на пять дней можно получить вычет за ЖКУ через МФЦ. По его словам, заявление можно подать в управляющую компанию или напрямую региональному оператору.