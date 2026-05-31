Трамп раскрыл свои результаты теста на умственные способности

Трамп заявил, что без ошибок прошел тест на когнитивные способности

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что без ошибок прошел тест на когнитивные способности. Он отметил, что набрал максимальные 30 баллов, и добавил, что хорошие результаты по этому исследованию у него зафиксировали в четвертый раз.

Результаты моего медицинского осмотра, проведенного в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, только что выпущенные, оказались очень хорошими, — написал Трамп.

Ранее врач Трампа Шон Барбабелла заявил, что у американского президента отличное состояние здоровья. По словам доктора, у главы государства сильные легкие и сердце. Он добавил, что когнитивные показатели Трампа хорошие.

До этого президент США перепутал Венесуэлу и Иран, говоря об американской операции на Ближнем Востоке. По его словам, у латиноамериканской страны не осталось ни флота, ни авиации.

До этого на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп допустил досадную географическую ошибку. Он несколько раз перепутал Гренландию и Исландию. Однако личные врачи президента США не раз заявляли о его отменном здоровье.

