20 марта 2026 в 11:32

Врач объяснила, как распознать инсульт

Врач Шурдумова: при подозрении на инсульт нужно попросить пациента улыбнуться

Тест УЗП помогает распознать инсульт, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Пироговского университета Марина Шурдумова. Она объяснила, что аббревиатура расшифровывается как «улыбнись — заговори — подними руки».

При инсульте улыбка получается «кривой», поскольку мышцы одной стороны лица слушаются гораздо хуже. Второй шаг — разговор: попросите ответить на простой вопрос, например: «Как тебя зовут?» Обычно в момент мозговой катастрофы человек не может четко выговорить даже свое имя. И, наконец, предложите ему поднять обе руки одновременно: при инсульте руки не могут подняться на один уровень, поскольку одна сторона тела слушается хуже, — рассказала Шурдумова.

Врач отметила, что при невыполнении хотя бы одного из перечисленных действий необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. До приезда врачей, по ее словам, необходимо уложить больного, приподнять ему голову и ослабить одежду, чтобы обеспечить приток воздуха.

Ранее реаниматолог Мария Кривега рассказала, что регулярное употребление колбасы, сыра и соусов увеличивает вероятность инсульта из-за повышенной концентрации соли. По ее словам, переработанное мясо также опасно из-за содержания трансжиров.

