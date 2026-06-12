Два аэропорта на Урале перестали работать Введены ограничения на прием и выпуск самолетов в Перми и Ижевске

В аэропортах Ижевска и Перми временно ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Как пояснили в агентстве, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее отсутствие напряжения в контактной сети на станции Кряж Куйбышевской железной дороги привело к задержке 10 поездов. Кроме того, отменили пригородный поезд № 7109 сообщением Самара — Новокуйбышевск. Причины отключения напряжения не уточнялись. Отклонение от графика составляло до 1,5 часа.

До этого пассажиров предупредили, что в аэропортах Краснодара и Геленджика возможны задержки и изменения в расписании авиарейсов. В Росавиации посоветовали заранее проверять статус своих вылетов и следить за обновлениями на табло.

Также генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова напомнила, что авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием при задержке рейса на четыре часа. По ее словам, если перелет откладывается на период до восьми часов в дневное время, перевозчик также должен разместить людей в гостинице.