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12 июня 2026 в 08:41

Два аэропорта на Урале перестали работать

Введены ограничения на прием и выпуск самолетов в Перми и Ижевске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В аэропортах Ижевска и Перми временно ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Как пояснили в агентстве, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее отсутствие напряжения в контактной сети на станции Кряж Куйбышевской железной дороги привело к задержке 10 поездов. Кроме того, отменили пригородный поезд № 7109 сообщением Самара — Новокуйбышевск. Причины отключения напряжения не уточнялись. Отклонение от графика составляло до 1,5 часа.

До этого пассажиров предупредили, что в аэропортах Краснодара и Геленджика возможны задержки и изменения в расписании авиарейсов. В Росавиации посоветовали заранее проверять статус своих вылетов и следить за обновлениями на табло.

Также генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова напомнила, что авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием при задержке рейса на четыре часа. По ее словам, если перелет откладывается на период до восьми часов в дневное время, перевозчик также должен разместить людей в гостинице.

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