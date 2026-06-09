Росавиация предупредила о задержках и переносах рейсов на юге России

Росавиация предупредила о задержках и переносах рейсов на юге России Аэропорты Краснодара и Геленджика меняют расписание вылетов из-за ограничений

В аэропортах Краснодара и Геленджика возможны задержки и изменения в расписании авиарейсов, говорится в официальном канале Росавиации в МАКСе. Меры были приняты на фоне введения ограничений на полеты. Пассажирам настоятельно рекомендуют заранее проверять статус своих вылетов и следить за обновлениями на табло.

В аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов для обеспечения безопасности полетов, — подтвердили в ведомстве.

До этого стало известно, что московский аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы. По информации Росавиации, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Позже ведомство сообщило, что ограничения на прием и выпуск самолетов ввели и в аэропорту Пскова. Представитель Росавиации Артем Кореняко предупредил, что соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров.