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09 июня 2026 в 19:28

Росавиация предупредила о задержках и переносах рейсов на юге России

Аэропорты Краснодара и Геленджика меняют расписание вылетов из-за ограничений

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В аэропортах Краснодара и Геленджика возможны задержки и изменения в расписании авиарейсов, говорится в официальном канале Росавиации в МАКСе. Меры были приняты на фоне введения ограничений на полеты. Пассажирам настоятельно рекомендуют заранее проверять статус своих вылетов и следить за обновлениями на табло.

В аэропортах Геленджик и Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов для обеспечения безопасности полетов, — подтвердили в ведомстве.

До этого стало известно, что московский аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы. По информации Росавиации, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Позже ведомство сообщило, что ограничения на прием и выпуск самолетов ввели и в аэропорту Пскова. Представитель Росавиации Артем Кореняко предупредил, что соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров.

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