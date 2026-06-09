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09 июня 2026 в 11:46

Еще один российский аэропорт прекратил обслуживать авиарейсы

Росавиация: аэропорт Пскова приостановил прием и отправку самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Пскова, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности пассажиров.

Аэропорт Пскова. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты Краснодара и Геленджика принимали и отправляли авиарейсы только по специальному согласованию. При этом в аэропорту Сочи все действовавшие ограничения сняли.

До этого стало известно, что московский аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы. По информации Росавиации, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в целях обеспечения безопасности полетов.

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