Домодедово перешел на специальный режим обслуживания авиарейсов Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию

Московский аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации. По информации ведомства, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию в целях обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — отметили в агентстве.

Ранее сообщалось, что временные ограничения ввели в аэропорту Жуковский. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Кроме того, особый режим начал действовать во Внуково и Шереметьево.

До этого стало известно, что ОАЭ продлили ограничения на полеты в своем воздушном пространстве до 23 июня. Как уточнил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, для полетов в аэропорты арабской страны выделили шесть коридоров.