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10 июня 2026 в 09:46

Отсутствие напряжения парализовало участок Куйбышевской железной дороги

В Самарской области на Куйбышевской железной дороге задерживаются 10 поездов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Отсутствие напряжения в контактной сети на станции Кряж Куйбышевской железной дороги привело к задержке 10 поездов, сообщила пресс-служба магистрали в Telegram-канале. Кроме того, отменен пригородный поезд № 7109 сообщением Самара — Новокуйбышевск. Причины отключения напряжения не уточняются.

Задерживаются поезда: Самара — Новокуйбышевск, Адлер — Чита, Новокуйбышевск — Тольятти, Сызрань — Мирная, Санкт-Петербург — Самара, Чапаевск — Курумоч, Новокуйбышевск — Самара, Сызрань — Мирная, Москва — Самара, Москва — Орск. По предварительным данным, отклонение от графика составляет до 1,5 часа.

Ранее стало известно, что остановленный в Керчи поезд «Таврия» № 092 Севастополь — Москва отправился в Москву. Движение по Крымской железной дороге было приостановлено из-за ночной атаки БПЛА.

До этого девять поездов, следующих как в Крым, так и в обратном направлении, задерживались после ночных атак Вооруженных сил Украины на Крымский полуостров. Время задержки составляло от 3,5 до 10 часов. Пассажиров четырех поездов доставили в Симферополь на автобусах.

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