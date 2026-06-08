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08 июня 2026 в 09:52

Девять поездов в Крым и из него задерживаются после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Девять поездов в Крым и из него задерживаются после ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины, сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс». Время задержки маршрутов составляет от 3,5 до 9 часов.

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, — сказано в сообщении.

В Крым пока что не могут отправиться поезда из Адлера, Минеральных вод и Москвы. По направлению из Крыма остановлены поезда в Москву и Мурманск.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь приостановлено. Он пояснил, что решение было принято из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

До этого пресс-служба «Гранд сервис экспресс» сообщила, что пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки ВСУ на состав Москва — Симферополь. При этом людей, которых вывели из поездов № 68, № 77 и № 7, автобусами доставляли в Симферополь.

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