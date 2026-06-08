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08 июня 2026 в 07:12

В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов

Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пассажиров всех поездов в Крыму эвакуировали после атаки ВСУ на состав Москва — Симферополь, сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс» в своем Telegram-канале. При этом людей, которых вывели из поездов № 68, № 77 и № 7, автобусами доставляют в Симферополь.

Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы, — говорится в сообщении.

В настоящее время на территории Крыма остановлены поезда Адлер — Симферополь, Минеральные Воды — Симферополь, Москва — Севастополь, Севастополь — Мурманск. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на фоне текущей ситуации.

Ранее стало известно, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за атаки беспилотного летательного аппарата на поезд № 68 сообщением Москва — Симферополь. В результате инцидента погиб помощник машиниста, машинист электровоза ранен.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО и мобильные огневые группы сбили минимум два дрона. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

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