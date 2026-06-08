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08 июня 2026 в 06:39

Атака БПЛА на поезд Москва — Симферополь спутала расписание движения

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за атаки БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за атаки беспилотного летательного аппарата на поезд № 68 сообщением Москва — Симферополь, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс» в своих социальных сетях. В результате инцидента погиб помощник машиниста, машинист электровоза ранен.

Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Ночью в результате атаки БПЛА был поврежден локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь. Пассажиры поезда не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист электровоза ранен, — говорится в сообщении. Железнодорожное сообщение на полуострове будет восстановлено после завершения необходимых оперативных мероприятий.

Ранее стало известно, что в результате атак ВСУ пострадали два человека, включая ребенка. Оперштаб Белгородской области проинформировал, что в селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом, в результате чего был ранен 14-летний мальчик. Кроме того, в Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон сдетонировал на территории предприятия. Мужчина, который обратился в городскую больницу № 2 Белгорода вчера вечером, получил акубаротравму и ушиб волосистой части головы, лечение которого продолжается амбулаторно.

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