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12 июня 2026 в 07:06

Шри-Ланка начала переговоры с банком из России

Шри-Ланка начала переговоры с банком из России об упрощении платежей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Шри-Ланка ведет переговоры с российским банком об организации платежей для туристов и местных студентов, заявил заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Руван Ранасингхе в беседе с РИА Новости. Название банка-партнера он не раскрыл. Решение может быть найдено в ближайшее время, и Ранасингхе рассчитывает на успешный итог переговоров.

Мы провели обсуждение с представителями (российского. — NEWS.ru) банка, чтобы упростить платежную систему. Как вы знаете, у российских туристов на Шри-Ланке существует ряд проблем с оплатой. Мы будем работать над решением этой ситуации с помощью LankaPay — национальной платежной системы Шри-Ланки, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка может ввести электронную визу для россиян сроком до 30 дней вместо действующего порядка въезда. Сейчас граждане России вправе находиться на острове до шести месяцев с правом двукратного въезда. Для продления пребывания требуется обратиться в иммиграционную службу и заплатить от $60 до $200 (от 4813 до 16 тыс. рублей).

Также сообщалось, что российские туристы, застрявшие на Шри-Ланке из-за конфликта на Ближнем Востоке, могли оказаться на улице после выселения из отелей. У многих из них заканчивался срок медицинской страховки и разрешенного пребывания в стране. Среди застрявших были дети, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями.

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