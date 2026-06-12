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12 июня 2026 в 11:44

Стало известно, когда «Аэрофлот» вернет рейсы на Шри-Ланку

«Аэрофлот» вернет рейсы на Шри-Ланку в октябре

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы на Шри‑Ланку вернутся в расписание в начале октября, заявил РИА Новости замминистра МИД и туризма страны Руван Ранасингхе. По его словам, из‑за отсутствия прямого авиасообщения страна теряет туристов.

Полеты «Аэрофлота» будут возобновлены в октябре, 4 октября, — сказал он.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что ограничения на продажу туров в Объединенные Арабские Эмираты снимут, как только будет нормализована обстановка на Ближнем Востоке. Кроме того, он напомнил, что между Россией и ОАЭ регулярно летают рейсы, поскольку туристы могут посещать страну в частном порядке.

До этого директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что запускать прямые авиарейсы из России в Бразилию пока не планируется. По его словам, на данный момент нельзя гарантировать коммерческую загрузку бортов.

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