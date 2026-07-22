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22 июля 2026 в 20:52

«Зима приближается»: Дмитриев напомнил Евросоюзу об ошибках

Дмитриев: зимой ЕС заплатит за ошибочные решения в энергетике

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ошибочные решения Евросоюза в энергетической сфере проявят себя с наступлением зимы, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети. Так глава РФПИ прокомментировал материал портала OilPrice, в котором говорится, что Европа рискует войти в зимний сезон с самыми низкими запасами газа за последние 15 лет.

Зима приближается, и она выявит ошибочные энергетические решения ЕС, — написал Дмитриев.

Ранее в СМИ писали, что темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в июле оказались одними из самых минимальных. ПХГ в Германии заполнены на 45,2%, во Франции — на 52,6%, а в Австрии — на 58,3%. «Газпром» предположил, что к следующему сезону хранилища не будут заполнены даже на 75%.

До этого представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен призвала страны ЕС не поддаваться панике при закупках газа на фоне нового роста цен и рекордно низкого заполнения подземных хранилищ. Она признала, что текущий уровень запасов находится ниже среднего для этого времени года, однако, по словам Итконен, это пока не вызывает озабоченности у комиссии.

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