В ЕК заговорили о панике на фоне роста цен на газ

В ЕК заговорили о панике на фоне роста цен на газ В ЕК призвали страны ЕС не паниковать при закупке газа

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен призвала страны Евросоюза не поддаваться панике при закупках газа на фоне нового роста цен и рекордно низкого заполнения подземных хранилищ, сообщает пресс-служба ЕК по итогам брифинга в Брюсселе. Она заверила, что текущий уровень запасов находится ниже среднего для этого времени года, но это пока не вызывает озабоченности у комиссии.

Мы должны избежать паники при закупке энергоресурсов в августе, — подчеркнула Итконен.

Представитель Еврокомиссии отметила, что согласованный со странами сообщества ориентир в 80% заполнения газохранилищ является достаточным для прохождения отопительного сезона. Она пояснила, что август приходится на пик закачки и регулятор уже направил национальным правительствам рекомендации по доступному маневру при формировании резервов.

Итконен подчеркнула, что ЕК держит вопрос на постоянном контроле, поскольку именно спекулятивный ажиотаж в прошлом провоцировал ценовые скачки. Она выразила надежду, что события августа 2022 года, когда наблюдался резкий ценовой всплеск, не повторятся, и напомнила, что в тот период комиссии пришлось экстренно вводить ограничительные меры на потребление топлива.

Ранее данные Gas Infrastructure Europe (GIE) показали, что Европа в июне 2026 года сократила импорт СПГ до минимума за последние 10 месяцев. Это произошло на фоне острой конкуренции с Азией за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного конфликта.