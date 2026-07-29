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29 июля 2026 в 20:25

На Украине призывник зарезал врача-хирурга во время медосмотра

В Киеве призывник зарезал врача-хирурга во время медосмотра в ТЦК

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Киеве призывник нанес смертельные ножевые ранения врачу-хирургу во время прохождения военно-врачебной комиссии в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщил Киевский городской ТЦК в соцсети. От полученных травм женщина скончалась, а нападавший был задержан полицией.

Инцидент произошел около 15:30 в Подольском районе столицы. Мужчина, нарушивший правила воинского учета, был доставлен правоохранителями для прохождения обязательного медосмотра. Находясь в кабинете хирурга, он внезапно атаковал сотрудницу медучреждения.

В военном ведомстве подчеркнули, что военно-врачебные комиссии являются гражданскими учреждениями. Они не подчиняются органам военного управления, а их медицинский персонал состоит исключительно из гражданских специалистов. В настоящее время на месте работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Виннице правоохранители задержали мужчину, атаковавшего ножом сотрудника ТЦК при попытке доставить его на медосмотр. Возбудили уголовное дело.

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