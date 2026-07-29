Стало известно, почему ученые до сих пор не создали вакцину от ВИЧ

Стало известно, почему ученые до сих пор не создали вакцину от ВИЧ Онищенко: создание препарата от ВИЧ-инфекции является сверхнаучной задачей

Создание вакцины от ВИЧ — сверхнаучная задача, поскольку вирус поражает иммунную систему напрямую, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. При этом он отметил, что над препаратом продолжают работать.

ВИЧ — это та инфекция, против которой нет вакцины. И создать такую вакцину — это сверхнаучная задача. Дело в том, что он разрушает иммунную систему напрямую, разрушает то, что с ним может бороться, — сказал Онищенко.

Ранее Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД предупредила о риске новой эпидемии ВИЧ из-за сокращения международного финансирования профильных программ. Объем международной поддержки снизился более чем на $1,5 млрд.

До этого врач Ольга Уланкина пояснила, что достоверный результат теста на ВИЧ можно получить лишь через три месяца после возможного заражения. Она отметила, что ранняя диагностика часто не выявляет вирус из-за инкубационного периода, а любой положительный скрининг требует обязательной перепроверки в специализированном центре.