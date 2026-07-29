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29 июля 2026 в 21:08

Одна из крупнейших компаний мира опубликовала отчеты с ошибками ИИ

В отчетах компании PwC нашли выдуманные ИИ источники и ссылку на ChatGPT

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Одна из крупнейших мировых аудиторских компаний PwC опубликовала отчеты с ошибками, связанными с использованием искусственного интеллекта, сообщает Financial Times. В документах обнаружили недостоверные источники и некорректные ссылки.

По данным издания, в одном из случаев ИИ мог полностью выдумать научную статью о качестве воздуха в Эр-Рияде. В другом отчете среди источников оказался блог подростка с 280 подписчиками, а еще один документ ссылался на исследование самой PwC, что считается некорректной практикой.

Кроме того, в тексте одной из гиперссылок была обнаружена пометка ChatGPT. В PwC заявили, что серьезно относятся к точности своих исследований и уже работают над обновлением ссылок.

Ранее депутат парламента канадской провинции Нью-Брансуик Билл Оливер во время выступления случайно зачитал служебную подсказку для редактирования текста с помощью ИИ. Политик произнес фразу о том, что предложенный вариант звучит более естественно для выступления в законодательном собрании, чем набор коротких пунктов.

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