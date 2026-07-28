Еврокомиссия вызвала российского врио постпреда из-за ситуации в Румынии

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) вызвала временного поверенного в делах постпредства России при Евросоюзе Карена Малаяна на разговор, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни в ходе брифинга. Темой беседы станут инциденты с БПЛА в воздушном пространстве Румынии и Латвии, которые якобы связаны с Россией. Запись брифинга опубликовали на сайте ЕК.

Мы вызвали сегодня российского временного поверенного в ЕСВС, — заявил аль-Ануни.

Ранее МИД Румынии объявил персоной нон грата одного из российских дипломатов. Решение было принято на фоне скандала с нарушениями воздушного пространства беспилотниками, якобы зафиксированными 24–26 июля.

В начале июля в Румынии обнаружили и уничтожили пять морских беспилотников в акватории Черного моря. Временно исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ отметил, что часть обнаруженных аппаратов была оснащена взрывчатыми веществами.

Прежде сообщалось, что российские Су-34 нанесли авиаудары с использованием ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР и по пункту временной дислокации украинских военных в Захаровке Харьковской области. Бомбы были оснащены универсальными модулями для корректировки траектории.