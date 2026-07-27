МИД Румынии вызвал посла РФ и объявил одного из российских дипломатов персоной нон грата, говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в X. В ведомстве пояснили, что решение связано с нарушениями воздушного пространства беспилотниками, зафиксированными 24–26 июля.

Кроме того, Министерство иностранных дел вызвало посла Румынии в Российской Федерации в Бухарест для консультаций, — говорится в сообщении.

Ранее президент страны Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, который нарушил воздушное пространство Румынии. По его словам, это уже второй подобный случай за два дня.

До этого румынский политолог Дан Дунгачиу заявил, что нынешние лидеры ЕС используют эскалацию на Украине, чтобы скрыть свою неспособность решать внутренние проблемы и сохранить шаткую легитимность. По его словам, это вынужденная мера для удержания власти. Политолог также выразил обеспокоенность по поводу позиции Бухареста, который безоговорочно следует в фарватере Брюсселя.

В начале июля в Румынии обнаружили и уничтожили пять морских беспилотников в акватории Черного моря. Временно исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ отметил, что часть обнаруженных аппаратов была оснащена взрывчатыми веществами.