В Румынии сообщили об уничтожении пяти морских дронов Мируцэ заявил о ликвидации еще пяти морских беспилотников в Черном море

В Румынии обнаружили и уничтожили еще пять морских беспилотников в акватории Черного моря, заявил Digi24 временно исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ. По его словам, часть обнаруженных аппаратов была оснащена взрывчатыми веществами.

В румынском порту Констанца произошел инцидент с украинским морским беспилотником «Сарган-3000». По данным местных СМИ, аппарат потерял управление, прошел несколько километров по акватории гавани и взорвался возле одного из причалов.

Ранее сообщалось, что российские Су-34 нанесли авиаудары с использованием ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР и по пункту временной дислокации украинских военных в Захаровке Харьковской области. Бомбы были оснащены универсальными модулями для корректировки траектории.

До этого стало известно, что ВС РФ применили беспилотники «Гербера сикер» для удара по месту запуска БПЛА и пункту временной дислокации ВСУ в районе Доброполья. По данным Минобороны России, всего военнослужащие использовали четыре дрона.