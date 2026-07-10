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10 июля 2026 в 12:03

ВКС России ударили по объектам ВСУ в ДНР и Харьковской области

Авиабомбы ФАБ-500 с УМПК уничтожили переправу и пункт дислокации ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские Су-34 нанесли авиаудары с использованием бомб ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР и по пункту временной дислокации украинских военных в Захаровке Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Бомбы были оснащены универсальными модулями для планирования и корректировки траектории.

Пятью боеприпасами была поражена насыпная переправа, которую использовали подразделения ВСУ в районе населенного пункта Маяки в Донецкой Народной Республике. Еще четыре авиабомбы с УМПК были применены по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады украинской армии в Захаровке Харьковской области. Кроме того, в лесополосе у населенного пункта Рубленое в Харьковской области авиаударом уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Ранее сообщалось, что российская армия за сутки атаковала логистические узлы, объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины. Также были поражены места дислокации украинских войск и иностранных наемников.

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