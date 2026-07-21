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21 июля 2026 в 17:55

Истребители Су-34 уничтожили три пункта дислокации ВСУ

ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР и Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34 уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Ударам подверглись объекты противника в ДНР и Запорожской области.

Летчики применили авиабомбы ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции. Первым ударом пяти ФАБ-200 был поражен пункт дислокации 63-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Щурово. Еще четырьмя авиабомбами ФАБ-500 военные атаковали позицию 15-й бригады нацгвардии Украины в районе Доброполья.

В районе населенного пункта Орехов Запорожской области авиаударом с применением авиабомбы ФАБ-1500 был полностью разрушен пункт временной дислокации 65-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, — добавили в министерстве.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении грузовика ВСУ в районе поселка Корюковка Черниговской области. Расчет беспилотника «Герань-4 Сикер» обнаружил цель на стоянке и нанес точный удар, вызвавший полное выгорание автомобиля вместе с грузом.

Ранее российский оператор беспилотника смог внедриться в систему управления украинским дроном в режиме реального времени, сообщил военный корреспондент Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков. По его словам, подобные методы демонстрируют растущее техническое превосходство российской армии на линии фронта.

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