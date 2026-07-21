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21 июля 2026 в 13:05

Российский дрон уничтожил грузовик со снабжением ВСУ

Российский беспилотник «Герань-4 сикер» сжег грузовик ВСУ под Черниговом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские военные с помощью беспилотника «Герань-4 сикер» уничтожили грузовик ВСУ в районе поселка Корюковка Черниговской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в МАКСе. Очередную цель расчет БПЛА засек на одной из местных автомобильных стоянок. Точный удар вызвал мощный пожар, который полностью сжег машину вместе со всем содержимым.

В результате удара возник пожар, который полностью уничтожил транспортное средство и груз, — отметили в оборонном ведомстве.

ВС РФ также поразили за сутки места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Кроме того, были атакованы энергетические объекты, используемые противником.

Ранее министерство сообщало, что российские военные в ночь на 21 июля продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. В порту Одессы были успешно поражены объекты портовой инфраструктуры.

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