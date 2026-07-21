Российский дрон уничтожил грузовик со снабжением ВСУ

Российские военные с помощью беспилотника «Герань-4 сикер» уничтожили грузовик ВСУ в районе поселка Корюковка Черниговской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в МАКСе. Очередную цель расчет БПЛА засек на одной из местных автомобильных стоянок. Точный удар вызвал мощный пожар, который полностью сжег машину вместе со всем содержимым.

В результате удара возник пожар, который полностью уничтожил транспортное средство и груз, — отметили в оборонном ведомстве.

ВС РФ также поразили за сутки места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Кроме того, были атакованы энергетические объекты, используемые противником.

Ранее министерство сообщало, что российские военные в ночь на 21 июля продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. В порту Одессы были успешно поражены объекты портовой инфраструктуры.