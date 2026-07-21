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21 июля 2026 в 12:56

Армия России ударила по местам сборки и хранения дронов ВСУ

Минобороны: ВС России поразили места сборки беспилотников ВСУ большой дальности

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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ВС России за сутки поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Кроме того, были атакованы топливно-энергетические объекты, используемые украинской армией.

Нанесено поражение местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, — отметили в министерстве.

Ранее российские беспилотники нанесли удар по оборудованию компрессорной станции «Сумская», входящей в состав ключевого узла газотранспортной системы Украины. Атака была совершена с применением FPV-дронов КВН («Князь Вандал Новгородский») на оптоволокне.

До этого в Минобороны заявили, что в Черноморске поражены инфраструктурные мощности, используемые для приема и хранения воинских грузов. Под атаки также попали иные портовые терминалы Украины и плавсредства, задействованные в обеспечении нужд ВСУ.

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