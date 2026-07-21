Российский оператор взломал украинский дрон

Российский оператор беспилотника смог внедриться в систему управления украинским дроном в режиме реального времени, сообщил ИС «Вести» военный корреспондент Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков. По его словам, подобные методы демонстрируют растущее техническое превосходство российской армии на линии фронта.

Недавно на линии фронта я находился на одной позиции с молодым военнослужащим. И он смог «перенестись» в коптер противника. <...> То есть подлетает коптер к нам, а боец видит все его глазами. Это никакое не открытие, а у нас уже широко внедряется, — рассказал Сладков.

Военный журналист подчеркнул, что сейчас вооруженные силы делают серьезный акцент на развитие технологических возможностей. Он отметил, что ранее у российских подразделений отсутствовали средства разведки, позволяющие контролировать территорию на 20 километров вглубь позиций противника.

Теперь военные получают исчерпывающую информацию о перемещениях врага, даже если не удается сосредоточить мобильные огневые группы на каждом участке. Система перехвата постоянно совершенствуется, обеспечивая надежный контроль над вражескими аппаратами.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении грузовика ВСУ в районе поселка Корюковка Черниговской области. Расчет беспилотника «Герань-4 Сикер» обнаружил цель на стоянке и нанес точный удар, вызвавший полное выгорание автомобиля вместе с грузом.