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29 июля 2026 в 20:29

Ford Mustang после массового ДТП забаррикадировал вход в столичное метро

Ford Mustang залетел в переход у станции метро «Домодедовская» в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ford Mustang после столкновения как минимум трех автомобилей выехал на лестницу подземного перехода у станции метро «Домодедовская» на юге столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным источника, водитель иномарки с белорусскими номерами не справился с управлением.

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают экстренные службы, обстоятельства аварии уточняются. В столичном дептрансе подтвердили, что выход № 4 временно закрыт.

Станция «Домодедовская» работает штатно. Ранее на одну из лестниц, ведущих в подземный переход возле станции, после ДТП выехал автомобиль. Никто из пассажиров не пострадал. Временно ограничен выход № 4. Пассажиры могут воспользоваться выходами № 1–3 и 5–14, — сообщили в столичном дептрансе.

Ранее розовый автомобиль марки BMW врезался в светофор на одном из перекрестков в Троицке. По предварительной информации, машина на скорости въехала в светофор. В результате удара у автомобиля оказались разбиты бампер, левая фара и крыло. Позже владелица иномарки сообщила, что авария произошла после того, как на перекрестке ее подрезал другой легковой автомобиль.

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