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29 июля 2026 в 20:48

Соседи убитой модели из Ромашково сообщили о странном поведении ее сожителя

Сожитель убитой модели из Ромашково несколько дней выносил пакеты из квартиры

Фото: NEWS.ru
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Соседи 39-летней Натальи из села Ромашково рассказали, что ее сожитель, которого подозревают в ее убийстве, несколько дней выносил пакеты из квартиры, пишет Telegram-канал «112». Известно, что мужчина покинул Россию.

По словам жильцов, Наталья недавно переехала в дом. Соседи часто видели ее во дворе с собакой, однако мужчина рядом с ней не появлялся. Они считали, что женщина жила одна.

Тело Натальи, пропавшей почти две недели назад, нашли в сумке посреди поля. Как пишет канал, в день исчезновения она была со своим сожителем. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Одинцовской городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 39-летняя жительница Одинцовского округа пропала 17 июля после того, как вышла из ЖК «Ромашково» вместе с собакой и перестала выходить на связь. Спустя несколько дней найти след женщины удалось благодаря ее питомцу. Волонтеры обнаружили спаниеля на Советской улице в селе Ромашково и опубликовали его фотографию в чате. На объявление откликнулась мать пропавшей женщины.

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