Стало известно, какое наказание грозит хозяину напавшей на человека собаки

Владельца напавшей собаки можно привлечь к уголовной ответственности в случае причинения вреда здоровью потерпевшего, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, нужно незамедлительно позвонить в 112, написать заявление в полиции и предать произошедшее публичной огласке.

Если владелец пытался натравить на вас собаку и кричал «фас», «загрызи», «убей его», то в этом случае может быть возбуждено уголовное дело вплоть до покушения на убийство либо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, — сказал специалист.

Укусы и другие повреждения необходимо зафиксировать в ближайшем медицинском учреждении, добавил адвокат. Он подчеркнул, что нужно вызвать наряд полиции на место происшествия или обратиться с заявлением в ближайший отдел, где зафиксируют обращение и выдадут специальный талон. После этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причиненный вред здоровью, подчеркнул Лунев.

Для усиления своей позиции можно и нужно фиксировать все происходящее на видеокамеру. Это поможет в будущем доказать свою правоту в судебном порядке и в уголовном деле, — посоветовал эксперт.

Ранее врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова рассказала NEWS.ru, что после нападения собаки пострадавшим не стоит обрабатывать рану йодом или зеленкой, поскольку это может навредить больше самого укуса. По ее словам, следует наложить чистую повязку.