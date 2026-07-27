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27 июля 2026 в 12:42

Названа главная ошибка при первой помощи после нападения собаки

Врач Чернышова: йод и зеленка при обработке укуса собаки могут навредить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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После нападения собаки пострадавшим запрещено обрабатывать рану йодом или зеленкой — это может навредить сильнее самого укуса, рассказала NEWS.ru врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова. До приезда врачей обрабатывать рану йодом или зеленкой нельзя, подчеркнула специалист. Однако, по ее словам, следует наложить чистую повязку.

Ни йодом, ни зеленкой рану не поливать и ничем не промывать. Йод и зеленка меняют цвет тканей, и врачам будет трудно оценить глубину и характер повреждений. К тому же есть риск химического ожога, — сказала Чернышова.

При сильном кровотечении необходимо наложить жгут выше места повреждения и как можно быстрее вызвать «скорую помощь» для госпитализации пострадавшего, указала она. Если повреждены кости или есть открытые переломы, конечность следует зафиксировать, добавила Чернышова. По ее словам, проще всего прибинтовать ногу к ноге, а руку к туловищу, но только после остановки кровотечения и наложения повязки.

Вопрос о необходимости вакцинации от бешенства решают врачи. По возможности нужно отследить судьбу напавшего животного и выяснить, привито ли оно. Иногда ограничиваются минимумом прививок в зависимости от ситуации, резюмировала терапевт.

Ранее ветеринар Карен Даллакян заявил, что хозяевам нужно постоянно следить за собакой во время каждой прогулки, чтобы обезопасить животное от похитителей и других рисков. Он напомнил, что ответственность за питомца прежде всего лежит на его владельце.

Общество
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