Ветеринар дал советы, как уберечь породистую собаку от кражи Ветврач Даллакян призвал никогда не оставлять собаку без внимания на прогулке

Хозяевам нужно постоянно следить за собакой во время каждой прогулки, чтобы обезопасить животное от похитителей и других рисков, призвал в беседе с 360.ru ветеринар руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. Он напомнил, что ответственность за питомца прежде всего лежит на его владельце.

Ответственность лежит на нас. Мы должны обеспечить безопасность своего животного даже во время прогулок. Ни на секунду не оставлять без внимания. К сожалению, ситуации бывают разные. Часто случается, когда дорогих собак воруют у несовершеннолетних на улице. Останавливается машина, отцепляют от поводка и уезжают. Потом либо продажа, либо требования выкупа, — предупредил Даллакян.

Специалист посоветовал использовать крепкую и надежную амуницию на прогулках, а также не отпускать собаку с поводка в местах, где много посторонних людей. Важно, чтобы у питомца был ошейник с адресником, где будут указаны контакты хозяев. При этом нежелательно, чтобы там была написана кличка животного — в противном случае, злоумышленникам будет проще подозвать его к себе.

Ранее ветеринар Ангелина Сиротина заявила, что пищевое поведение питомца считается основным индикатором его состояния в жаркую погоду. По ее мнению, в знойные дни в зону риска попадают пожилые животные, а также «хвостатые пациенты» с хроническими заболеваниями.