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16 июля 2026 в 14:47

Ветврач раскрыла, как быстро распознать ухудшение состояния питомца в жару

Ветврач Сиротина назвала пищевое поведение индикатором состояния питомца в жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пищевое поведение питомца считается основным индикатором его состояния в жаркую погоду, заявила в беседе с «Радио 1» ветеринар Ангелина Сиротина. По ее мнению, в знойные дни в зону риска попадают пожилые животные, а также «хвостатые пациенты» с хроническими заболеваниями.

В жару [допустимо] снижение аппетита, но не его отсутствие. Если аппетит не сохранен, а питомец полностью отказывается от еды — уже стоит бить тревогу. [Упадок сил] из-за жары от патологической вялости отличит даже сам владелец. Не экспериментируйте с рационом, обеспечьте [животному] доступ к прохладным местам и чистой воде, и тогда летний зной не станет причиной визита к ветеринару, — подчеркнула Сиротина.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что бритье кошки наголо может привести к риску солнечных ожогов в жаркую погоду. По ее словам, летом стоит лишь чаще вычесывать питомца, чтобы не нарушать естественную вентиляцию.

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