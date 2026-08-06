Капустные котлеты со сметаной и чесноком — запекаю в духовке без лишнего масла

Капустные котлеты со сметаной и чесноком — запекаю в духовке без лишнего масла

Когда хочется приготовить что-то легкое, но при этом сытное и вкусное, часто выбираю именно эти капустные котлеты. Они получаются нежными внутри, с аппетитной румяной корочкой снаружи, а чеснок делает вкус более насыщенным и ароматным.

Запекаются котлеты в духовке практически без масла, поэтому отлично подходят и для ужина, и как самостоятельное блюдо со сметаной или свежими овощами.

Для приготовления вам понадобится: белокочанная капуста — 700 г, морковь — 100 г, чеснок — 3 зубчика, яйца — 2 шт., манная крупа — 80 г, сметана — 60 г, растительное масло — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу.

Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите, хорошо помните руками и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок. Добавьте мелко натертую морковь, пропущенный через пресс чеснок, яйца, сметану, манную крупу, оставшуюся соль и перец. Перемешайте и оставьте массу на 15 минут, чтобы манка набухла.

Влажными руками сформируйте овальные котлеты, выложите их на противень, застеленный пергаментом, слегка смажьте растительным маслом и запекайте при 200 градусах 18 минут. Затем аккуратно переверните и готовьте еще 10–12 минут до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым чесночным соусом.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила такие капустные котлеты, и теперь часто делает их вместо обычных овощных гарниров. Кстати, если добавить в сметану немного чеснока и свежего укропа, получается простой соус, который идеально подходит к этим котлетам.