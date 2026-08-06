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06 августа 2026 в 12:21

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 августа: где сбои в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сегодня, 6 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 6 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 6 августа, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в десятках российских регионов. Абоненты разных операторов связи жалуются на нестабильное соединение и полную потерю доступа к приложениям на смартфонах. В частности, пользователи не могут загружать видео в Сети и пользоваться поисковиками, а также иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 6 августа поступило от жителей Москвы. Также жалобы зафиксированы в Санкт-Петербурге, Краснодарском, Приморском и Забайкальском краях, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской, Московской, Орловской, самарской, Калужской, Нижегородской, Иркутской, Челябинской и Ярославской областях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 6 августа

Президент России Владимир Путин пояснил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что доступ к Сети может ограничиваться не только из-за БПЛА, но и при поступлении спецслужбам сигналов о других угрозах безопасности.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, уточнили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. По их словам, ограничения снимаются сразу, как только позволяет оперативная обстановка.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что делать при отключении мобильного интернета

Оставаться на связи в период ограничения работы мобильного интернета россияне могут благодаря голосовой связи, СМС и приложениям, включенными в белые списки.

В списки входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

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