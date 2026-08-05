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05 августа 2026 в 16:43

Путин решил встретиться с врио главы приграничного региона

Путин начал встречу с врио губернатора Белгородской области Шуваевым

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым в Москве, сообщила пресс-службе Кремля в МАКСе. Эта встреча стала первой после назначения чиновника. 13 мая Путин принял отставку Вячеслава Гладкова и своим указом утвердил Шуваева врио, а выборы главы региона намечены на единый день голосования 20 сентября 2026 года.

Ранее президент России подписал указ о назначении генерал-полковника Андрея Иванаева командующим группировкой войск «Центр». Глава государства также назначил генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны РФ. Кроме того, Путин освободил Иванаева и Солодчука от ранее занимаемых должностей.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что группировка «Восток» в зоне СВО продвигается темпами, заслуживающими самых высоких оценок. Он отметил, что она действовала энергично.

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Белгородская область
Владимир Путин
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