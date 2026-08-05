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05 августа 2026 в 17:41

Трое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ

Три мирных жителя ранены при атаках БПЛА на Белгородскую область

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Трое мирных жителей пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщила пресс-служба регионального оперштаба в МАКСе. Один из пострадавших получил осколочное ранение при ударе по автомобилю в Шебекино. Его доставили в ЦРБ.

В поселке Маслова Пристань при атаке на коммерческий объект пострадал еще один мужчина — госпитализирован с осколочными ранениями, повреждены фасад, ЛЭП и два легковых автомобиля. В селе Червона Дибровка ранен третий мужчина — он получил минно-взрывную травму, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Также повреждены здание предприятия, кровля, ворота и машина.

Ранее в курском приграничье в результате действий ВСУ погиб 72-летний пенсионер, находившийся в автомобиле в деревне Трошино Рыльского района. В машине был обнаружен еще один мужчина 1959 года рождения, который пострадал от удара.

До этого в Белгородской области семь мирных жителей получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ. В хуторе Масычево Грайворонского округа при взрыве дрона пострадали двое мужчин: один получил множественные осколочные ранения и открытый перелом, второй — множественные осколочные раны.

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