Трое мирных жителей пострадали при ударах ВСУ Три мирных жителя ранены при атаках БПЛА на Белгородскую область

Трое мирных жителей пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщила пресс-служба регионального оперштаба в МАКСе. Один из пострадавших получил осколочное ранение при ударе по автомобилю в Шебекино. Его доставили в ЦРБ.

В поселке Маслова Пристань при атаке на коммерческий объект пострадал еще один мужчина — госпитализирован с осколочными ранениями, повреждены фасад, ЛЭП и два легковых автомобиля. В селе Червона Дибровка ранен третий мужчина — он получил минно-взрывную травму, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Также повреждены здание предприятия, кровля, ворота и машина.

Ранее в курском приграничье в результате действий ВСУ погиб 72-летний пенсионер, находившийся в автомобиле в деревне Трошино Рыльского района. В машине был обнаружен еще один мужчина 1959 года рождения, который пострадал от удара.

До этого в Белгородской области семь мирных жителей получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ. В хуторе Масычево Грайворонского округа при взрыве дрона пострадали двое мужчин: один получил множественные осколочные ранения и открытый перелом, второй — множественные осколочные раны.