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05 августа 2026 в 18:22

Небензя указал на позицию стран ЕС в одном вопросе

Небензя: страны ЕС и НАТО бравируют пособничеством в совершении Киевом терактов

Василий Небензя Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Страны ЕС и НАТО бравируют пособничеством в совершении Киевом терактов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. По его словам, они поставляют тысячи беспилотников и ракет Украине.

Страны ЕС и НАТО бравируют пособничеством в совершении террористических атак Киевом, поставляя тысячи беспилотников и ракет Украине, — сказал он.

Кроме того, в ходе заседания Небензя указал, что Украина все больше делает ставку на усиление террористических атак на мирное население. По его мнению, Киев так поступает из-за поражений на поле боя. Он добавил, что Киев ежедневно наносит умышленные удары и по гражданским объектам.

Также Небензя отметил, что единственным способом полностью остановить масштабную практику героизации нацистских пособников на Украине является прекращение существования правящего режима Владимира Зеленского. Он заявил это после того, как Верховная рада поддержала президентский законопроект о создании специального «украинского национального пантеона».

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Василий Небензя
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