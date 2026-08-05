Латвийская певица Лайма Вайкуле показала свою истинную сущность, изъявив желание взять автомат и отправиться воевать против России, заявил NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, исполнительница продвигает антироссийскую повестку Запада, зарабатывая на этом.

Лайма Вайкуле показала самое дно, то есть свое истинное отношение к публике, которая сделала ее популярной. На Западе она так и не стала звездой первой величины, а все свои достижения, награды и финансовые возможности имеет только благодаря России и слушателям из нашей страны. Соответственно, теперь она готова взять оружие и пойти против своих поклонников. Понятное дело, что она отрабатывает западную повестку, но при этом я думаю, что она искренне так считает. Это не просто отработка заказа от властей ЕС. Она неплохо зарабатывает на этом, — высказался Рудченко.

Ранее Вайкуле пообещала, что в случае вооруженного конфликта Латвии с Россией возьмет в руки автомат. Соответствующее заявление артистка сделала, обсуждая гипотетическое столкновение двух стран.