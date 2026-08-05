В Wildberries ответили на слухи о переносе складов Wildberries опровергла слухи о переносе логистических центров за пределы России

Публикации в СМИ на тему переноса основных логистических мощностей Wildberries за пределы России не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) в МАКСе. Компания считает, что медиа создают ненужное эмоциональное напряжение, не соответствующее реальному ходу их деловой деятельности.

Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов, — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее кандидат экономических наук Василий Кутьин заявил, что открытие двух новых логистических хабов Wildberries на севере и юге Казахстана позволит значительно сократить время доставки товаров в отдаленные уголки России. Он отметил, что главными бенефициарами этого логистического апгрейда станут Урал, Сибирь и Дальний Восток.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Киев ударами по объектам экономической инфраструктуры РФ пытается усилить эскалацию конфликта. Он подчеркнул, что подобные действия, по оценке российской стороны, направлены не только на создание напряженности, но и на попытку осложнить отношения России с ее партнерами.