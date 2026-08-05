Военэксперт назвал задачи нового командующего войсками беспилотных систем

Становление Войск беспилотных систем ВС РФ только началось и командовать ими должен человек, который на практике освоил применение дронов в интересах армии, сказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он отметил, что основной задачей командующего будет объединение опыта работы дроноводов.

Фактически не существует ни учебников, ни наставлений, ни опыта предыдущих боевых действий в области БПЛА. Именно поэтому нужны люди, которые уже на практике освоили эти системы и понимают, что значит их применение на взводном и ротном уровне, а также как организовать взаимодействия дроноводов в масштабах армии или группы войск, — сказал Онуфриенко.

Кроме того, командующему предстоит решать вопросы, связанные с проектированием БПЛА и снабжением ими войск, считает аналитик. Ему будет важно быстро реагировать на ситуацию на поле боя и развитие беспилотных технологий, добавил военэксперт.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о перестановках в высшем командовании ВС РФ. В частности, на должность командующего войсками беспилотных систем был назначен генерал-полковник Денис Лямин.