Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 17:50

Военэксперт назвал задачи нового командующего войсками беспилотных систем

Военэксперт Онуфриенко: командующий БПС должен объединить опыт дроноводов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Становление Войск беспилотных систем ВС РФ только началось и командовать ими должен человек, который на практике освоил применение дронов в интересах армии, сказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он отметил, что основной задачей командующего будет объединение опыта работы дроноводов.

Фактически не существует ни учебников, ни наставлений, ни опыта предыдущих боевых действий в области БПЛА. Именно поэтому нужны люди, которые уже на практике освоили эти системы и понимают, что значит их применение на взводном и ротном уровне, а также как организовать взаимодействия дроноводов в масштабах армии или группы войск, — сказал Онуфриенко.

Кроме того, командующему предстоит решать вопросы, связанные с проектированием БПЛА и снабжением ими войск, считает аналитик. Ему будет важно быстро реагировать на ситуацию на поле боя и развитие беспилотных технологий, добавил военэксперт.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о перестановках в высшем командовании ВС РФ. В частности, на должность командующего войсками беспилотных систем был назначен генерал-полковник Денис Лямин.

Россия
ВС РФ
БПЛА
СВО
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Частые дожди и ночная прохлада до +12: погода в Москве в конце августа
Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев
В Госдуме высмеяли Вайкуле после угроз стрелять из автомата в россиян
Россия превысила производство ракет для комплексов Patriot
«Показала самое дно»: продюсер о мечтающей пойти стрелять в россиян Вайкуле
Памфилова доложила Путину, как проходила жеребьевка партий в бюллетене
Небензя указал на позицию стран ЕС в одном вопросе
«Террор»: Небензя рассказал, что Киев хочет сделать с ЗАЭС
Вайкуле заявила, что готова воевать с россиянами
Политолог объяснил, зачем Зеленский врет о потерях ВСУ
Небензя раскрыл, на что делает ставку Украина в конфликте
Ворота сломали череп дошкольника: кто виноват в смерти мальчика?
Петербуженка заявила о своих правах на наркотики и разделась догола
Небензя заявил, что Запад использует Украину для войны в Африке
Армия Израиля убила человека на кладбище в Ливане
В одном из регионов России запустили радиооповещение о БПЛА на трассе
В Роскосмосе выступили с заявлением после возгорания в ЦНИИмаш
Мать пилота рассказала о ситуации с экипажем Cessna 182 в тайге
Раскрыто состояние пострадавшего от удара БПЛА в Донецке
Фигуранты дела о поставках для ВПК могут избежать наказания
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.