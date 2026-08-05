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05 августа 2026 в 14:29

Путин подписал указы о перестановках в структурах Минобороны

Путин подписал указы о назначении генералов Иванаева и Солодчука

Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Андрея Иванаева на должность командующим группировкой войск «Центр», сообщили на сайте Кремля. Глава государства также подписал указ о назначении генерал-полковника Валерия Солодчука на пост заместителя министра обороны РФ.

Владимир Путин подписал Указ «О назначении на должность военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Президент также освободил Иванаева и Солодчука от ранее занимаемых должностей. До этого военнослужащие были командующими группировками войск «Восток» и «Центр» соответственно.

Ранее Путин решил назначить Солодчука ответственным за все тыловые службы Минобороны России. Глава государства отметил, что это также является боевой работой.

Кроме этого, президент высоко оценил темпы продвижения группировки войск «Восток». Он добавил, что бойцы на этом направлении действуют энергично.

Также Путин назвал Солодчука одним из самых талантливых командиров. Он похвалил его организаторские качества.

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