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05 августа 2026 в 15:12

Военэксперт назвал главное отличие кадровых перестановок в ВС РФ и ВСУ

Военэксперт Дандыкин: в ВС России смена кадров плановая, а в ВСУ авральная

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил России, объявленные президентом Владимиром Путиным, несут плановый характер, сказал NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. При этом в украинской армии такие решения обычно принимаются в авральном режиме, подчеркнул он.

Страна у нас большая, грамотные и опытные кадры старшего и высшего командования нужны везде, не только в зоне СВО. Так обычно и делается: кто-то идет на повышение, кто-то меняет посты «по горизонтали», люди накапливают опыт, система управления войск в целом улучшается. А на Украине меняют командование в авральном режиме или из-за политики, или из-за провалов, — сказал Дандыкин.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Андрея Иванаева командующим группировкой войск «Центр», а и.о. командующего группировкой войск «Восток» — начальника штаба этой группировки Петра Болгарева. Кроме того, президент объявил, что Войска беспилотных систем возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. Глава государства также подписал указ о назначении генерал-полковника Валерия Солодчука замминистра обороны РФ.

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